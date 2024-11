Nel corso della trasmissione si discuterà delle raccolte collettive che promuovono idee e finanziano cause e progetti. Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre

“Crowdfunding, un mondo di opportunità”, è il titolo della puntata odierna de I fatti in diretta. Nella prima parte ampio spazio sarà dato al “Crowdfunding day”, una due giorni, promossa da Territorio Solidale, che si svolgerà a Paola domani e dopodomani. Il crowdfunding è la raccolta fondi collettiva che promuove idee e finanzia cause e progetti. In studio con Pietro Comito e Rosaria Giovannone, il coordinatore di Territorio Solidale Luca Mannarino, Fabio Storino e Luisa Del Buono, componenti Territorio Solidale.

In collegamento skype, Michele Placucci, e Consuelo Vignarelli, rispettivamente della piattaforma Let's Donation e Fidalo, collaboratori dell’evento. Nella seconda parte collegamento con l’inviato Agostino Pantano. A San Floro, a pochi chilometri dal Golfo di Squillace, una giovane cooperativa, “Nido di seta”, grazie al crowdfunding, recupera l’antica tradizione serica di Catanzaro, sulla quale per secoli si è imperniata la vita economica della città. In studio , Stefano Caccavari, 27enne originario di San Floro, che ha creato la più grande startup agricola del mondo. Il suo progetto “Mulinum” ha spiccato il volo salvando l’ultimo mulino a pietra della Calabria per produrre grano di qualità. Grazie al crowdfunding, in meno di tre mesi ha raccolto mezzo milione di euro, con donazioni provenienti da tutto il mondo.

Menia Cutrupi e Salvatore Salvaguardia, saranno presenti nei nostri studi per raccontare il progetto Mammenia. Una startup delle coccole per offrire alle mamme giornate relax in centri benessere o servizi di baby sitting o colazione e pranzi e cene a tema. Appunatemnto alle 14.30 su LaC, canale 19.