Il coraggio di dire no - Imprenditori nel mirino". E' questo il tema della puntata de I fatti in diretta che andrà in onda oggi pomeriggio alle 14.15 su LaC. La trasmissione di approfondimento e di inchiesta condotta da Pietro Comito racconterà le storie di alcuni tra gli imprenditori calabresi più esposti nella lotta al racket, da Nino De Masi, che sarà ospite in studio assieme alla parlamentare Dalila Nesci, a Tiberio Bentivoglio, che sarà in collegamento diretto dal suo negozio di Reggio Calabria, recentemente distrutto da un incendio doloso e subito ricostruito. La trasmissione offrirà anche un'ampia intervista a Pippo Callipo, tra le più note espressioni dell'imprenditoria calabrese anch'egli recentemente vittima di un grave attentato intimidatorio. Tra gli approfondimenti, una ricostruzione esclusiva che -basata su atti giudiziari - chiarirà il contesto nel quale operano gli imprenditori calabresi che rifiutano di scendere a compromessi e di accettare o richiedere "protezione" alla criminalità organizzata.

