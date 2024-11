Il programma curato e condotto da Pietro Comito si occuperà della condizione di stasi che vivono migliaia di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Ospiti in studio, collegamenti, reportage e approfondimenti. Oggi su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it

"La mobilità in deroga - La lotta dei senza futuro". E' il tema della puntata odierna de "I fatti in diretta", in onda alle 14.45 su LaC. Il programma curato e condotto da Pietro Comito si occuperà della condizione di stasi che vivono migliaia di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga e per i quali, al fine di salvaguardare il loro destino, è indispensabile il varo di un piano di politiche attive che coinvolga sinergicamente sindacati, regione e governo.

Un tema caldo, oggetto di forti tensioni, culminate nel 2015 con la clamorosa occupazione dell'aeroporto di Lamezia che portò anche a tafferugli con le forze dell'ordine e, nei giorni scorsi, con la protesta davanti alla Prefettura di Cosenza.

Ospiti in studio il segretario generale della Uil Santo Biondo, il segretario regionale della Cisl Giuseppe Lavia e il segretario della Nidil Cgil Antonio Cimino.

In studio e in collegamento da Grimaldi, nel Cosentino, due distinte delegazione di lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, in rappresentanza di quanti vivono questa condizione nel Nord e nel Centrosud della regione.



In collegamento dalla Cittadella regionale, poi, l'assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano. E, ancora, durante la trasmissione, reportage, approfondimenti e commenti.

Oggi, 17 marzo, ore 14.45 su LaC