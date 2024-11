Dall'arresto del supericercato Ernesto Fazzalari agli altri latitanti ancora in circolazione, fino agli scenari tracciati attraverso i nuovi collaboratori di giustizia.

Di questo si occuperà la trasmissione I fatti in diretta che andrà in onda oggi pomeriggio alle 14.30 su LaC canale 19 o in diretta streaming su www.lactv.it.



Ospiti di Pietro Comito i gionalisti Pasqualino Rettura de Il Quotidiano del Sud, Maria Teresa Improta di QuiCosenza-Rlb Radioattiva e Consolato Minniti, collaboratore de L'Espresso e dell'Avvenire. In collegamento esterno lo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa e il caposervizio di Gazzetta del Sud Arcangelo Badolati. Nel corso della trasmissione reportage, schede e interviste.