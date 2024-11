La graduatoria è stata stilata sulla base del rendimento universitario degli studenti che provengono dalle scuole monitorate dal portale Eduscopio

Le scuole superiori calabresi classificate in base al rendimento universitario degli studenti che le hanno frequentate. È un vero e proprio atlante dei licei quello messo a punto dalla Fondazione Agnelli, istituto di ricerca senza scopo di lucro che dal 2008 ha concentrato la sua attività sul mondo dell’istruzione. Grazie al portale Eduscopio, da poche ore è disponibile la classifica 2017 delle scuole italiane, comprese, dunque, quelle presenti nella nostra regione.



Il sistema consente di sapere quali sono le migliori scuole nel raggio massimo di 30 chilometri da qualsiasi località utilizzata per effettuare la ricerca. La classifica è stata redatta utilizzando un indice, denominato Fga, che mette insieme la media dei voti universitari e i crediti ottenuti, normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50 per cento a ognuno dei due indicatori.

Cosenza

Nella provincia di Cosenza, tra le scuole superiori a indirizzo classico, svetta il liceo Gioacchino da Fiore, a Rende, con un indice Fga di 61,24, cioè quasi il doppio dell’ultima scuola in classifica, il liceo Lucrezia della Valle, al quale vengono assegnati 33.36 punti. Sempre in provincia di Cosenza, per quanto riguarda gli istituti a indirizzo scientifico, si attesta al primo posto l’Is Amantea, con 66,76 punti, mentre all’ultimo posto troviamo l’Istituto Enzo Siciliano, con 43,38 punti.

Crotone

Passando al territorio di Crotone, sempre con riferimento alle scuole entro 30 chilometri dal capoluogo di provincia, sono solo due gli istituti a indirizzo classico presenti nella classifica di Eduscopio: i licei Pitagora (55.33 punti) e Diodato Borrelli di Santa Severina (43,83). Nella stessa provincia, per gli istituti a indirizzo scientifico, il primato spetta al Filolao con 53,92 punti Fga, mentre in fondo alla classifica si attesta l’istituto paritario Benedetto XVI con un punteggio di 36,15.

Catanzaro

È poi la volta della provincia di Catanzaro, dove al primo posto c’è un liceo classico privato, il Sant’Antonio da Padova nel Comune di Soverato, con 65,61 punti, che doppia l’ultimo, sempre un istituto paritario, il liceo Cardinale Sirleto, che non supera i 37,91 punti. Statali, invece, i licei a indirizzo scientifico in cima e in fondo alla classifica: l’istituto Enzo Ferrari, nel Comune di Chiaravalle Centrale, con 72,2 punti, e l’istituto Ettore Majorana che accumula 55 punti.

Vibo Valentia

Scendendo verso Sud, entro un raggio di 30 chilometri da Vibo Valentia, troviamo il liceo classico Michele Morelli con 59,56 punti Fga e il Galluppi di Tropea che secondo la Fondazione Agnelli fa segnare 42,54. Con riferimento ai licei scientifici, invece, il Luigi Einaudi di Serra San Bruno si attesta al primo posto del Vibonese con 62,94 punti, seguito dopo 5 posizioni dall’istituto Niccolò Macchiavelli di Soriano, che accumula 44,41 punti.

Reggio Calabria

Infine, la provincia di Reggio Calabria, che per le scuole superiori a indirizzo classico vede svettare il Tommaso Campanella con 59,42 punti seguito dopo alcune posizioni dall’istituto Nostro-Repaci di Villa San Giovanni con un punteggio di 50,11. A guidare la classifica reggina dei licei scientifici è il Leonardo da Vinci, con 66,51 punti, mentre l’ultima casella è occupata dal liceo partitario Enrico Fermi di Bagnara Calabra, con 50,8 punti.



L’osservatorio della Fondazione Agnelli consente di indagare anche gli altri istituti superiori a indirizzo linguistico, artistico, economico, tecnologico. Per ricerche più approfondite, dunque, basta raggiungere la relativa pagina web di Eduscopio.