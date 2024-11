Anche i militari in forza alla Compagnia Genio di Castrovillari del 21mo Reggimento Genio Guastatori di Caserta hanno preso parte alle operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto a Sapri, in località Timpone. Si tratta di un residuato bellico di origine statunitense del peso di circa 500 libbre contenente una carica esplosiva pari a poco meno di 127 chilogrammi.

Bloccato il traffico ferroviario

Sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, gli specialisti artificieri hanno proceduto al disinnesco dell’ordigno, al termine di una lunga e delicata operazione. Per precauzione il traffico ferroviario tra Praia a Mare e Salerno è rimasto interdetto per tutta la giornata mentre tutta l’area è stata evacuata: 580 persone hanno dovuto temporaneamente lasciare le proprie abitazioni.

Struttura di contenimento

Inoltre, per la particolare posizione della bomba, è stato necessario predisporre ed eseguire dei lavori di contenimento per ridurre il raggio di proiezione di eventuali schegge, aumentando il livello di sicurezza per gli abitanti di Sapri. I militari infatti, per limitare gli effetti di un’eventuale esplosione accidentale, hanno installato una struttura campale di contenimento realizzata con gabbioni metallici riempiti di materiale inerte.

È stato fatto brillare

Le attività di bonifica sono durate circa sei ore ed hanno riguardato in particolare la rimozione delle due spolette, avvenute in sicurezza, con la successiva neutralizzazione sul posto. Successivamente, i guastatori del 21mo reggimento, facente capo alla Brigata bersaglieri Garibaldi, hanno scortato il trasporto dell’ordigno fino alla cava di Casalbuono, sempre nel salernitano, dove è stato fatto brillare.