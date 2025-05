Con ordinanza collegiale depositata stamattina, il Tar Calabria ha accolto le istanze presentate dal Comune di Crotone, dalla Provincia di Crotone e dalla Regione Calabria, confermando la sospensione degli effetti dell'ordinanza del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario per la bonifica del SIN di Crotone, Emilio Errigo.

Il provvedimento commissariale imponeva il conferimento dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica nella discarica di località Columbra, gestita dalla società Sovreco. Una disposizione contestata dagli enti locali poiché in contrasto con il vincolo stabilito nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), che vieta espressamente lo smaltimento dei rifiuti della bonifica dell'area industriale nelle discariche calabresi.

A dare notizia della sospensiva sono stati il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, esprimendo soddisfazione per la decisione del tribunale amministrativo.

La sospensione - inizialmente disposta in via cautelare dal presidente del Tar lo scorso 14 aprile - è stata ora confermata dal collegio, in attesa dell'udienza di merito fissata per il prossimo 18 giugno 2025, nella quale saranno esaminate le due impugnative presentate dagli enti ricorrenti: quella contro il decreto direttoriale del Mase del 1° agosto 2024 e quella contro l'ordinanza commissariale.