I primi cittadini firmano una richiesta rivolta al presidente ff della Regione e al commissario alla sanità: «Quella relativa agli over 80 conclusa in tempi celeri. Si è trattato di un’idea vincente che potrebbe essere replicata»

Numerosi sindaci del Cosentino hanno scritto al presidente f.f. della Regione Spirlì, al commissario alla Sanità Guido Longo e al commissario straordinario Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, sottolineando come «nei comuni guidati dai sottoscrittori del presente appello, la fase di vaccinazione relativa agli over 80, si è conclusa in tempi celeri grazie a una struttura organizzativa comunale che ha visto il coinvolgimento dei medici di base e del personale amministrativo».

«Si è trattato - continuano - di un’idea vincente che potrebbe essere replicata anche per la nuova fase della campagna vaccinale che vedrà coinvolte le fasce d'età 70-80 anni e 60-70 anni. Si tratta di un meccanismo rodato che potrebbe essere efficace nei comuni fino a 10.000 abitanti. Affidare ai sindaci questo importante passaggio può rivelarsi fondamentale in un momento in cui c'è bisogno di correre per recuperare il tempo perduto».

I sindaci firmatari della richiesta



Salvatore Magarò, Castiglione Cosentino

Gianni Pappasso, Cassano allo Ionio

Vincenzo De Marco, Sansosti

Daniele Atanasio Sisca, Santa Sofia D’epiro

Giuseppino Santoianni, Lungro

Giacinto Mannarino, Longobardi

Cosimo De Tommaso, San Lucido

Michele Guardia, Sangineto

Gianfranco Ramundo, Fuscaldo

Donatella Deposito, Parenti

Fortunato Rosario Barone, Fiumefreddo

Romeo Basile, Mottafollone

Ferruccio Mariani, Mongrassano

Nicolò De Bartolo, Morano Calabro

Roberto Perrotta, Paola

Francesco Iannucci, Carolei

Ernesto Magorno, Diamante

Mariangelina Russo, Laino Borgo

Renzo Russo, Saracena

Domenico Vuodo, Alessandria del Carretto

Angelo Catapano, Frascineto

Giuseppe Regina, Mormanno

Alessandro Tocci, Civita

Lucia Nicoletti, Santo Stefano di Rogliano

Paolo Montalti, Villapiana

Giovanni Altomare, Rogliano

Filomena Greco, Cariati

Paolo Stigliano, Canna

Francesco Lo Giudice, Bisignano

Lucio Di Gioia, Cerisano

Pino Capalbo, Acri

Salvatore Monaco, Spezzano Sila

Roberto De Marco, Grimaldi

Franco De Rosa, Malito

Gregorio Iannotta, San Vincenzo La Costa

Francesco Plataci, Plataci

Virginia Mariotti, San Marco Argentano

Rosanna Mazzia, Roseto Capo Spulico

Antonio Giuseppe Basile, Belsito

Simona Colotta, Oriolo

Gennaro Capparelli, Acquaformosa

Roberto Barbieri, Rose

Alessandro Porco, Aprigliano

Maria Antonietta Pandolfi, Nocara

Rocco Introcaso, Montegiordano

Antonio Palermo, Mendicino