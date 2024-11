Antonio Piromalli ricorda alla moglie che i denari necessari per vivere, mentre lui era in cella, arrivarono dal clan. Poi istruisce le figlie, mentre la donna prova a convincerlo: devono studiare

Non utilizza giri di parole Antonio Piromalli per chiarire alla moglie chi e che cosa abbia consentito alla sua famiglia di andare avanti negli anni della sua carcerazione. L’intercettazione è una sorta di vademecum, di testamento imprenditoriale del giovane rampollo della famiglia di Gioia Tauro nei confronti soprattutto di moglie e figlie. A dare man forte è stata la cosca. Da lì sono arrivati i soldi necessari affinché non mancasse nulla alla famiglia dell’erede di “facciazza”. Vale la pena leggere tutto il passaggio.

‘Ndrangheta: blitz contro la cosca Piromalli: 33 fermi

Antonio: no! perché no... in questi sette anni Francesca... in questi sette anni mamma ha elemosinato... elemosinato soldi da tutti, "Tina mi presti 1.000 euro?"

Loredana: no... abbiamo fatto una vita dignitosa nelle nostre cose

Antonio: va bene... va bene apposto non abbiamo detto niente, vuol dire che tu i soldi li buttavi dalla finestra …

Loredana: no, però abbiamo fatto una vita... e io per me è stato ...(inc.)... o no?

Antonio: mi hai raccontato... loredana... che facevate stenti? o no?

Loredana: non ti ho raccontato ...(inc.)... con la provvidenza andavamo avanti...

Antonio: con la provvidenza però...

Loredana: vi è mancato qualche cosa?

Antonio: ... con la provvidenza ……

Loredana: ... pianoforte! di tutto e di più hanno avuto loro, i denti rifatti, pianoforte, mi pare che non è mancato niente, perché la provvidenza c'è stata, tra quelli della ...(inc.)...

Antonio: Loredana! chiama le cose con il nome suo, la provvidenza c'è stata... al provveditorato c'è stata la provvidenza! chiama le cose con il nome suo, non ci giriamo attorno …!!

Loredana: non abbiamo strafatto, però nemmeno dico... ...(inc.)...

Antonio: no... non è vero... hai capito dove sto andando a parare, il provveditorato ti ha mandato i soldi? rispondi si o no!?! non ci girare !!

Loredana: anche! ...(inc.)...

Antonio: ma anche cosa 1.000 euro al mese?

Loredana: lo so, ma io...

Antonio: e allora dille le cose se no non le capiscono si confondono ... si confondono !!

Antonio Piromalli e la “provvidenza”. L’ascesa stroncata di un boss designato

Insomma, Antonio Piromalli, forse temendo di essere nuovamente arrestato, voleva preparare la sua famiglia a portare avanti le attività che lui aveva iniziato: «Perché quando c’erano che è mancato papà, ogni investimento che aveva fatto papà ogni tanto gli rientravano a mamma quegli investimenti, ogni tanto le arrivavano 5000, 10000, 15000 euro che poteva pagarvi l’apparecchio, le cose di… non è che glieli mandava il provveditorato degli studi della Lombardia, mi spiego o non mi spiego? quando tu mi dici che devi leggere i libri io sono d'accordo, Francesca io ti voglio mandare Oxford se è possibile, però vi sto dicendo se io dovessi mancare e voi... o tu vuoi andare a Oxford, non ci puoi andare, non puoi andare nemmeno all'università statale». Poi, rivolgendosi alla moglie, voleva dimostrare quanto redditizio fosse avere l’impresa di import-export: «Gli devo fare vedere il conto in banca per fargli capire che è concreto?».

Il resto dello scambio di battute fra moglie e marito, sembra una sorta di manuale di ciò che una mamma pensa sia giusto per i suoi figli, a dispetto delle volontà del padre. Antonio: allora vuol dire che manca proprio la disponibilità di base! allora vuole dire che come dice mamma continuate a fare con il piattino, perché mamma se aspetta che viene la provvidenza ... questa volta non viene la provvidenza, questa volta la provvidenza non viene! questa volta non vado a buttare 180.000 euro al mercato generale con Alessandro, quindi questa volta quello che sto costruendo ora se poi non lo continuate... poi andare a fare ripetizioni!

Loredana: eh lo sanno loro ...(inc.)... di Calogero deve dei soldi che non è... perché avevano comprato i posteggi, poi l'hanno venduti e mi hanno dato i... eh... e io...

… omissis …

Loredana: poi metteranno a disposizione le loro... competenze! Francesca... in campo, ...(inc.)... bisogna mettere in atto le competenze... al momento opportuno, no? noi... (breve pausa) il loro primario coso è quello di studiare ...(inc.)... Antonio... solo vivono serenamente perché studino, poi te l'ho detto speriamo mai ma nel momento in cui ci deve essere la necessità poi ...(inc.)... si fa di conseguenza, si ...(inc.)... o no? te lo dicevano a te a 16 anni tu capivi? tuo padre ti diceva... tu capivi a 16 anni?

Antonio: ma di che stai parlando?

Loredana: di lavoro, di responsabilità!

Antonio: ma di che stai parlando?

Loredana: delle richieste... delle richieste che hai fatto! ...(breve pausa)... Antonio come aiuto... qua questa è la famiglia, la solidarietà, l'aiuto verrà, tu dici che no?

