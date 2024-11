Nella quinta puntata del format condotto da Pietro Comito ospiti in studio il prefetto Antonio Reppucci e l'avvocato Giuseppe Di Renzo. In collegamento esterno Andrea Zummo

I tentacoli della 'ndrangheta. È stato questo il tema della puntata di Rinascita Scott, format di laC TV, andata in onda questa sera. La trasmissione condotta da Pietro Comito, questa sera, è partita dalle ultime emergenze della cronaca giudiziaria e nera e, in particolare, dalla nuova misura cautelare eseguita dalla magistratura reggina a carico di Giancarlo Pittelli, tra gli imputati chiave del maxiprocesso in corso a Lamezia Terme.

Nel corso della trasmissione, si è trattato anche l'agguato consumatosi nei giorni scorsi a Vibo Valentia, un tentativo di omicidio i cui protagonisti sono direttamente o indirettamente Collegati a Rinascita Scott. Il format ha raccontato quindi dei legami tra la criminalità organizzata calabrese le regioni del centro e del nord Italia e del nord Europa.

Ospiti in studio il prefetto Antonio Reppucci, commissario straordinario di diversi comuni sciolti per mafia e l'avvocato Giuseppe Di Renzo, tra i penalisti più impegnati nei maxiprocessi in corso nell'aula bunker. In collegamento esterno Andrea Zummo che con l'ufficio stampa di libera Piemonte ha documentato alcuni tra i più importanti processi di criminalità organizzata che si sono svolti tra il Piemonte e la Lombardia. Nel corso della trasmissione sono stati trasmessi audio originali relativi a intercettazioni, deposizioni di collaboratori di giustizia.