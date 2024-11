VIDEO | L’automobilista diventato una star dei social dopo aver diffuso in rete un filmato in cui inveisce contro i politici per la fatiscenza della rete viaria, è finito di nuovo nella stessa voragine. Ecco la nuova clip

Chissà come ha preso la notizia del misero stanziamento di 300mila euro l’anno per riparare le strade provinciali di Vibo. Sicuramente molto male, visto che le buche che costellano la rete viaria sono la sua ossessione.

Lui è un automobilista vibonese, diventato molto noto sulla rete dopo aver distrutto la ruota della propria auto a causa di una voragine lungo la strada che da Triparni conduce a Vibo. Un evento che ha scatenato la sua comprensibile ira, che ha condensato in un video con il quale ha mandato a quel paese gli amministratori pubblici, accusandoli di non fare nulla per migliorare la condizione delle strade e promettendo bastonate a tutti coloro che, alle prossime elezioni, dovessero azzardarsi ad avvicinarlo per chiedergli il voto. Un’esplosione di rabbia che ha raggiunto vette sublimi da commedia all’italiana ed è passata di cellulare in cellulare, facendo diventare il malcapitato automobilista una star della rete. Poi, qualche giorno dopo, l’incredibile è accaduto: percorrendo la stessa strada, sempre di notte, è finito con l’auto, da poco riparata, nella stessa buca, restando appiedato. Impossibile non realizzare a caldo un nuovo video, probabilmente destinato anche questo a diventare virale. Eccolo: