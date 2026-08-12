Buone notizie dall’ospedale pediatrico, i medici avevano escluso un intervento chirurgico. A causa dell’impatto aveva riportato gravi lesioni al fegato

È stato dichiarato fuori pericolo il bimbo di quattro anni che domenica pomeriggio è stato coinvolto in un incidente avvenuto a Borgia. Durante una manovra è stato colpito da un’automobile alla cui guida era il padre. Inizialmente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza è stato successivamente trasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si trova tutt’ora ricoverato. Nelle scorse ore i medici avevano escluso l’intervento per via chirurgica, oggi si è appreso del miglioramento delle condizioni di salute.

Il bimbo a causa dell’impatto aveva riportato importanti lesioni al fegato. Sul fronte investigativo, invece, si sono conclusi i rilievi eseguiti dai carabinieri della compagnia di Catanzaro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: rilievi fotografici, planimetrici e sull’auto coinvolta nell’incidente.

Nei giorni scorsi la comunità di Borgia si era stretta alla famiglia incoraggiandola con un post social. «In queste ore il nostro pensiero e le nostre preghiere sono per te e per la tua famiglia. Che possiate sentire forte l’abbraccio e l’affetto di un’intera comunità che prega, spera e fa il tifo per te. Forza piccolo Enea, torna presto a casa».