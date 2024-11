Una puntata all’insegna di temi forti e importanti quella di Pubblica Piazza, il talk condotto dal direttore di lacnews24.it e in onda stasera alle 22:30 sul canale 19 di LaC Tv. Il tema: dopo la grande operazione anti-ndrangheta Rinascita Scott del Procuratore Gratteri, la politica sarà in grado di cogliere la portata della rivoluzione morale e culturale da attivare dopo il lavoro portato avanti dalla magistratura e delle forze dell’ordine?

Ne discuteranno studio con il direttore Angelo Sposato segretario generale CGIL –Calabria, Gianluca Cuda segretario provinciale PD di Catanzaro, Gian Paolo Stanizzi avvocato. Novità anche sul fronte del Porto del Gioia Tauro. In un’intervista esclusiva per Pubblica Piazza rilasciata al direttore, il commissario straordinario dell’autorità portuale Andrea Agostinelli lascia intravedere novità interessanti per il futuro dell’importante infrastruttura. Tutto questo a Pubblica Piazza alle ore 22:30 del canale 19 di LaC TV . Per coloro che volessero seguire la puntata da fuori regione, dai dispositivi mobili e dal desk, possono collegarsi al sito lactv.it e lacnews24.it.