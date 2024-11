Del giovane non si avevano notizie da ieri. La scomparsa denunciata dai familiari dopo che non si è presentato sul posto di lavoro

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato all’interno di un'auto completamente carbonizzata in una località di campagna della frazione Preitoni di Nicotera. Si tratta di Stefano Piperno, 34enne scomparso da Nicotera del quale si erano perse le tracce da ieri pomeriggio. Sul posto si sono portati i carabinieri e i Vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine concentrano le indagini sui motivi legati legati scomparsa del giovane denunciata dai familiari ai carabinieri della locale Stazione. Il ragazzo sarebbe stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio di ieri a bordo della sua auto, una Punto grigia vecchio modello, ritrovata ora completamente bruciata a Preitoni.

Secondo una prima ricostruzione, il 34enne, che prestava servizio come mediatore nel locale centro di accoglienza dove si occupava di alfabetizzazione ai migranti, si sarebbe dovuto recare ad un appuntamento con una giovane straniera. La donna è in questi minuti sentita dai militari. Laureato, figlio di una coppia di docenti del luogo, Piperno in passato avrebbe manifestato problemi di despressione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi in ordine al ritrovamento del suo cadavere.