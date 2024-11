Indagini sono in corso a Tropea da parte dei carabinieri e della Guardia costiera per fare luce sul decesso di un turista tedesco di 82 anni ritrovato in mare dinanzi all'hotel rocca Nettuno dove si trovava in vacanza. Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi del corpo galleggiare in acqua. Prontamente sul posto si sono quindi portati i carabinieri e la Guardia costiera che hanno recuperato il cadavere. Non escluso un improvviso malore che ha portato al decesso del turista.