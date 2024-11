Si coltiva la tradizione dell'uncinetto, dalle nuove generazioni sempre più dimenticata. Ma c'è chi invece rievoca la pratica d'un tempo e lo fa in grande stile. Una sciarpa, lunga ben 26 metri, è stata realizzata a mano da tante donne amanti dell'antica pratica con l’impiego di mattonelle granny. È stata utilizzata come elemento di decoro sul campanile di Piazza Steri nel centro storico dell’area urbana di Rossano, nell’ambito dei progetti in cantiere programmati dall’associazione SosteniAmo.

Una sciarpa sul campanile in un momento in cui si riaffaccia lo spettro del campanilismo dopo l’avvio di una raccolta di firme che promuove la scissione del comune unico Corigliano Rossano. La presidente dell’Associazione Graziella Calamaria ribadisce che la scelta del Campanile è casuale pur confermando la validità del progetto ormai avviato della fusione tra i due comuni. «E una sciarpa che è nata per riscaldare il cuore del campanile e della città. Abbiamo operato sul riciclo di alcuni tessuti di un precedente progetto di Via Garibaldi. Il decoro ricorda i colori della bandiera italiana e il ritorno all’uso dell’uncinetto».