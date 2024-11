Viaggiava in auto con a bordo 5,5 chilogrammi di cocaina. Un corriere della droga è stato arrestato in flagranza dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme, con l'accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di controlli sulle principali vie di comunicazione del territorio di competenza, hanno individuato e fermato un'autovettura in transito all'altezza dello svincolo di Falerna dell'autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Catanzaro.

L'atteggiamento nervoso del conducente ha indotto i finanzieri a ispezionare il mezzo con l'ausilio del cane antidroga "Tatanka", che ha segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti. La perquisizione del mezzo ha consentito così di scoprire, nascosti in un doppiofondo nell'abitacolo, cinque panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,563 chilogrammi. La droga, opportunamente "tagliata" e confezionata in dosi, avrebbe fruttato almeno un milione e trecentomila euro. La sostanza stupefacente e la vettura sono state sequestrate.