Alla base della decisione, la mancanza di documenti richiesti più volte dall'Ente

Con determina del 18 ottobre scorso la Città Metropolitana di Reggio Calabria (settore beni e attività culturali) ha cancellato la Pro Loco di Caulonia dall’albo provinciale delle associazioni e dei loro consorzi. Secondo quanto riporta la determinazione dell’Ente guidato da Giuseppe Falcomatà, mancherebbero dei documenti che non sono stati trasmessi, malgrado i solleciti. «Ad oggi – si legge nella determina dell’ente metropolitano reggino - la Pro Loco di Caulonia non ha fornito alcuna documentazione prevista dal regolamento vigente in materia di Pro Loco». Soltanto due mesi fa l’assemblea dei soci dell’associazione cauloniese si riuniva per il rinnovo delle cariche sociali.