Sono stati gli stessi ospiti del centro diurno Al.Pa.De, alzheimer, parkinson e demenze, di Elena Sodano, a tagliare il nastro della comunità amica della demenza, nel centro storico di Catanzaro, nel piazzale antistante la Basilica dell’Immacolata. Una cerimonia simbolica che segna l’inizio di un percorso che vedrà coinvolti cittadini, scuole, commercianti, per trasformare e migliorare la vita delle persone con demenze permettendo loro di vivere meglio nella comunità. Il progetto è nato su impulso dell'associazione Ra.Gi., da anni impegnata nel promuovere sul territorio iniziative di inclusione e di umanizzazione per le persone con demenze che già lo scorso anno ha avviato un percorso analogo a Cicala, nel catanzarese, per favorire processi di inclusione e di sostegno rivolti alle persone con demenze e ai loro familiari, diventando il primo borgo amico della demenza in Calabria.

Il riconoscimento arriva dalla Federazione Alzheimer di Milano che conta in Italia 24 citta amiche dalla demenza. Dopo il taglio del nastro, la sala del consiglio provinciale ha ospitato il convegno di presentazione al quale, coordinati dal giornalista Francesco Ciampa, sono intervenuti, tra gli altri, la presidente dell’associazione Ragi Elena Sodano, l’assessore comunale alle politiche sociali Lea Concolino, il sindaco del comune di Cicala Alessandro Falvo, per la Federazione Alzheimer Italia Francesca Arosio, i familiari del centro Ragi, rappresentanti del Comitato promotore del Dementia Friendly Catanzaro Centro storico 2019.