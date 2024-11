«Il nostro obiettivo è di raddoppiare in Sicilia e in Calabria i posti per i migranti degli hotspot. Almeno un migliaio di posti in più». Lo ha detto il commissario dell'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, nel corso della conferenza stampa per illustrare la gestione dell'hotspot di Lampedusa da parte della Croce Rossa.