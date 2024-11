L'incarico a Genova gli precluderebbe la prosecuzione del percorso intrapreso in Calabria. Prima di accettare dovrebbe dirimere una serie di incompatibilità

Potrebbe essere proprio Giuseppe «Profiti a ricoprire l'incarico di direttore generale» dell'ospedale San Martino di Genova. È quanto si legge in una nota stampa divulgata dall'ufficio stampa della Regione Liguria al termine del faccia a faccia tra il governatore, Giovanni Toti, e il manager sanitario. Secondo quanto riportato nel comunicato «il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore Angelo Gratarola» si sono incontrati «per fare il punto sulla sanità ligure».

«Al centro del colloquio odierno le politiche regionali sulla sanità - si legge ancora - con particolare attenzione al presente e al futuro dell'ospedale policlinico San Martino alla luce dell'improvvisa e tragica scomparsa del direttore generale Salvatore Giuffrida. Il governatore e il segretario regionale di Fratelli d'Italia Matteo Rosso hanno condiviso la scelta che il percorso di crescita e rinnovamento dell’ospedale genovese debba continuare nel solco dell'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni».

«In quest'ottica il presidente Toti ha avuto un confronto con il professor Giuseppe Profiti, attuale direttore della Stem, la struttura di missione per la sanità ligure. Con Profiti è stata avviata una riflessione sul futuro gestionale del San Martino - si precisa - nell'eventuale ipotesi che sia proprio Profiti a ricoprire l'incarico di direttore generale. Nei prossimi giorni si verificherà la percorribilità e la compatibilità di questo percorso».

Secondo quanto è stato possibile apprendere, Giuseppe Profiti prima di sciogliere definitivamente la riserva dovrebbe dirimere una serie di incompatibilità con altri incarichi che, tuttora, ricopre. L'unica cosa certa è che la nomina al San Martino di Genova gli precluderà inevitabilmente la prosecuzione della strada intrapresa in primavera in Calabria alla guida della mai nata Azienda Zero.