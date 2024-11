La richiesta è stata inoltrata dal prefetto al ministro dell'Interno. Il sindaco: «Non sono stato informato»

Il Comune di Lamezia vicinissimo allo scioglimento. È questa la notizia che sta circolando negli ultimi minuti secondo la quale il Prefetto avrebbe inoltrato la relazione prodotta dalla commissione d'accesso agli atti al ministro dell'Interno, esprimendo parere favorevole allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il sindaco Paolo Mascaro si dichiara non informato degli ultimi sviluppi: «Sarebbe gravissimo qualora non mi fosse stato comunicato».

T.B.