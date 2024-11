Che il Covid avesse alzato la testa anche in Calabria nelle ultime settimane se ne sono accorti tutti. Sono tanti i casi di nuovi contagi, ma ora la situazione comincia a mostrare le prime forti criticità dopo un lungo periodo di “liberi tutti”.

A lanciare l’allarme nel Vibonese è il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, che lavora come infermiere nel reparto Covid dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia: «In queste ore non ci sono più posti letto disponibili – scrive in un post sul Facebook -. La situazione è tornata a diventare critica, nelle ultime settimane, in Italia i casi sono aumentati di cinque volte rispetto ai primi giorni di agosto. Fate attenzione soprattutto alle persone più fragili, in presenza dei classici sintomi non tardate ad eseguire il test per il covid19. La diagnosi precoce è molto importante».

Complessivamente, in Italia, i contagi e i morti a causa delle varianti del coronavirus sono aumentati in maniera esponenziale. In tutto il Paese, nell'ultima settimana si registrano 21.309 casi, in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana, e 94 decessi (+45% circa rispetto ai 65 del periodo 24-30 agosto). È quanto emerge dall'aggiornamento del bollettino settimanale sull'andamento delle infezioni da Sars-CoV-2.