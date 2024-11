La Prima Commissione del Csm, presieduta da Sebastiano Ardita, con i togati Antonio D’Amato e Giovanni Zaccaro e il laico Filippo Donati, lunedì 17 e martedì 18 febbraio si recherà in visita agli uffici giudiziari di Catanzaro.



La Commissione, che aveva aperto una procedura a carico del pg di Catanzaro Otello Lupacchini, poi trasferito in via disciplinare a Torino, sentirà in audizione i capi degli uffici giudiziari e i magistrati del distretto, per una "ricognizione complessiva delle condizioni ambientali".