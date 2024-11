La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura si spacca sugli incarichi di presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e Reggio Calabria.

I consiglieri laici e togati, chiamati a decidere i profili più idonei per coordinare le attività giudiziarie dei due Distretti calabresi, hanno ritenuto validi i quattro candidati che sono stati portati all'attenzione di Palazzo dei Marescialli. Ciò ha prodotto il seguente risultato: tre voti ciascuno per Gabriella Reillo, attuale presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Catanzaro, e Concettina Epifanio, presidente del tribunale di Palmi. Entrambi ambiscono a sostituire il magistrato Domenico Introcaso, già presidente della Corte d'Appello di Catanzaro.

Passando a Reggio Calabria, troviamo tre preferenze a testa per la togata Olga Tarzia, presidente di sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, e per la collega Caterina Chiaravalloti, presidente del tribunale di Latina, avendo ricoperto lo stesso incarico anche a Castrovillari. In questo caso c'è da colmare il posto vacante occupato precedentemente da Gerardis. Il Plenum si esprimerà nei prossimi mesi.