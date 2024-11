“Riforma della giustizia e lotta alle mafie, luci e ombre”. Sarà questo il tema dell’approfondimento giornalistico condotto da Pier Paolo Cambareri. La puntata odierna di Dentro la notizia analizzerà il tema, con un focus sul dibattito in atto e una riforma tanto discussa, che ha il suo punto fondamentale nella separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, passando per le intercettazioni e l’abrogazione dell’abuso d’ufficio.

Se ne parlerà con il vicedirettore di LaC News24, Pablo Petrasso, ospite negli studi di Cosenza ed attraverso i contributi dell’avvocato Salvatore Staiano, del procuratore facente funzioni di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo e Caterina Asciutto, presidente della sezione distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati.

La puntata sarà trasmessa a partire dalle 13,00 sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.