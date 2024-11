«Ecco perchè saremo presenti alla grande manifestazione prevista a Catanzaro per Nicola Gratteri».



Il direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta nella puntata odierna della rubrica targata LaC spiega i motivi che hanno spinto tutto il network ad aderire in maniera convinta al grande evento previsto domani, sabato 18 gennaio, a Catanzaro a sostegno di Nicola Gratteri e di tutta la Procura.



Tantissime le adesioni giunte da ogni parte della regione e oltre i confini. Per chi non potesse recarsi nella città capoluogo sarà possibile seguire la manifestazione in diretta a partire dalle 10:30 sul LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, sulla testate web e su tutti i nostri canali social.