Dopo quasi due anni si chiude l'esperienza in riva al Crati del direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Angelo Barbato. Il dirigente, in seguito ad una procedura concorsuale internazionale, è stato nominato direttore del dipartimento di prevenzione dell'Istituto della Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ed è già in procinto di assumere il nuovo incarico.

A Cosenza dal 2021

Nominato nel febbraio 2021 dal commissario straordinario Isabella Mastrobuono, si è trovato a gestire le fasi più critiche della pandemia e le procedure per la vaccinazione di sanitari e soggetti fragili. Il commissario straordinario Vitaliano De Salazar avrebbe già pronta la nomina per la sostituzione. Dovrebbe subentrare nelle funzioni di direttore sanitario Simona Amato. Si andrà così a ripristinare lo stesso ticket che ha già operato negli ultimi anni ai vertici delle Aziende Sanitarie di Roma 5 e di Roma 3.