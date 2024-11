Della donna di Spezzano della Sila non si hanno più notizie dal 6 ottobre 2009. La sua vicenda ripercorsa nella prima puntata di Primi piani, il format LaC in onda ogni sabato alle 21

La scomparsa misteriosa e unica di Rina Pennetti. La terza stagione di “Primi Piani”, il format edito da Diemmecom e in onda sabato sera alle 21 su LaC Tv, si è aperto con l’enigma irrisolto della giovane mamma di Spezzano Sila (Cs), uscita di casa il 6 ottobre del 2009 senza fare più ritorno. Da allora, nessuno sa dove sia finita.

Il caso, inquadrato in un primo momento come allontanamento volontario, è stato poi oggetto di ben tre inchieste della magistratura. Le ricerche hanno interessato un po’ tutta l’Italia, si sono estese all’Europa e persino ad altri continenti, ma ogni tentativo di rintracciare la donna è risultato vano. Nel mezzo, una serie di avvistamenti fallaci, circostanze sinistre e sospetti inquietanti che danno ancora più consistenza al mistero.

Qualcuno può averle fatto del male? O a muovere i fili, dietro questa storia, ci sono solo il Fato avverso e una serie di tragiche casualità? Per lei si sono mobilitati anche alcuni dei sensitivi più celebri del Paese, ma anche dal mondo dell’occulto sono arrivati segnali contrastanti: Rina è viva; no, è morta.

È uno dei capitoli più dolorosi di una vicenda che da tre lustri tiene col fiato sospeso tante persone. Sua sorella Alba e il papà Giovanni in primis. Non hanno mai smesso di cercarla e ancora oggi, a distanza di tanto tempo, non si rassegnano all’epilogo per loro più triste. Non hanno rinunciato a cercare la verità e, in questo viaggio dolente a fare loro compagnia, a guidarli nel buio di una notte lunga quindici anni, c’è solo la speranza, nient’altro che quella.

Dov’è Rina? Abbiamo ripercorso i suoi ultimi istanti noti, a partire dal momento in cui esce di casa e si dirige in auto a Rende, in compagnia di un amico. Le testimonianze di familiari e amici ci hanno consentito di riannodare i fili dell’esistenza di una donna di 33 anni, bella e tormentata, che di anni ne avrebbe oggi 48. Se fosse ancora viva.

Nella prima puntata della nuova stagione di “Primi Piani”, ci siamo messi sulle tracce di Rina Pennetti, scandagliando i tanti piccoli misteri che scandiscono la sua vita, ovviamente fino al mistero più grande: quello della sua sparizione.

“Primi Piani” va in onda sabato 9 marzo alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito ww.lacplay.it.