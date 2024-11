È successo a Reggio Calabria. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato mentre stava picchiando e inveendo contro la moglie e il figlio

Allertati dalla chiamata del figlio minorenne, gli agenti della Polizia di Stato, sono accorsi immediatamente nell’abitazione di un uomo, 47enne, sorprendendolo in fragranza di reato mentre stava picchiando e inveendo contro la moglie e il bambino. Neanche l'arrivo della Polizia ha intimorito l'aggressore, che ha continuato ad accanirsi contro le vittime. Accusato di maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato tratto in arresto.