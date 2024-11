Il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, venuto a conoscenza del peggioramento delle condizioni di salute dell'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, detenuto nel carcere di Melfi e in sciopero della fame dal 14 gennaio, «ha contattato - é detto in un comunicato - l'Amministrazione penitenziaria e ha deciso di recarsi a Melfi per avere un'interlocuzione con Pittelli e con le autorità sia sanitarie che penitenziarie locali».

«La situazione di Pittelli - si aggiunge nella nota - è presa in carico e monitorata dal Garante, la visita del quale avverrà entro la settimana in corso. Il Garante nazionale, inoltre, dichiara il proprio impegno per trovare in tempi rapidi, insieme alle autorità competenti, soluzioni in grado di garantire l'assoluta tutela della salute di Pittelli, nel pieno rispetto delle esigenze di giustizia». Il Garante, inoltre, «auspica che lo stesso Pittelli sospenda lo sciopero della fame, in attesa dell'imminente incontro».