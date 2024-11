«La mafia, la 'ndrangheta, la camorra, e tutte le forme di criminalità organizzata fanno schifo. Le dobbiamo combattere, ma non devono diventare un alibi per non fare le cose, per non prendere decisioni, per non far andare avanti le nostre comunità. Lo Stato faccia sempre lo Stato». Lo afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Numerose iniziative in tutta Italia, oltre alla nazionale andata in scena a Milano, hanno accompagnato la ricorrenza. A Crotone, davanti al Palamilione, sono stati letti anche i nomi dei migranti vittime del naufragio a Steccato di Cutro.