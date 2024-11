*di Francesco Palermo, presidente Lions Club Crotone Host

In riferimento al Service del Distretto Lions 108 YA “Eccellenza nelle imprese” ed in relazione all’assegnazione e alla consegna avvenuta nella giornata di martedì 25 Maggio c.a. di due premi a due aziende crotonesi, la Gerardo Sacco e Buscema Gastronomia, deve precisarsi quanto segue:

Il Lions Club Crotone Host, presidente e soci tutti, pur riconoscendo la ineccepibile meritevolezza delle aziende premiate, grandi eccellenze del territorio, non ha deliberato alcuna assegnazione di premi in favore delle suddette aziende.

Il conferimento di tale riconoscimento non è oltretutto di competenza del Lions Club Crotone Host che lo si ribadisce, non ha mai deliberato tale assegnazione. Deve anzi precisarsi che non vi è mai stata alcuna comunicazione ufficiale da parte dello Staff organizzativo del service distrettuale “Eccellenza nelle imprese”, guidato dallo Specialist Distrettuale Pasquale Bruscino, che indicasse l’avvenuta assegnazione dei premi in argomento.

Pertanto, i premi non sono stati consegnati a nome del Lions Club Crotone Host come invece appare sulle targhe consegnate, Club che si vede perciò costretto a disconoscere la paternità di tale assegnazione, non avendo neanche autorizzato alcuno ad usare il proprio nome.

Voglio precisare che la mia partecipazione, così come anche la partecipazione di alcuni officer di club è stata sollecitata dal socio Giuseppe Buscema il quale ci invitava ad incontrare ad accogliere l’ospite distrettuale, Pasquale Bruscino, da pochi giorni eletto III Vice Governatore, pertanto la nostra presenza non era da collegarsi in alcun modo alla premiazione .

Ci è stato peraltro espressamente confermato che non esista, allo stato, alcun formale conferimento della più alta onorificenza dei Lions, intitolata a Melvin Jones, diversamente da quanto erroneamente diffuso in questi giorni da una delle aziende premiate.

Si esprime, perciò, tutto il nostro rincrescimento per quanto accaduto.

Tale mia dichiarazione è ritenuta doverosa per ragioni di correttezza e di informazione soprattutto verso tutti i soci del Lions Club Crotone Host e dello stesso Governatore del Distretto 108 Ya .