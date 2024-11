«Il nostro cuore non si rassegna a dire addio a chi vogliamo bene. Carlo e Valentina ci hanno segnato ed è difficile rassegnarsi a quanto accaduto. Sono stati protagonisti di una storia che segna anche la nostra storia ma ora la nostra vita sia degna di loro. Saremo sempre con loro e il nostro impegno deve essere di onorare la loro memoria». Le parole di padre Mendes risuonano nella chiesa di San Marcellino e Pietro a Torpignattara, periferia est di Roma. Accarezzano e confortano i familiari di Carlo Maurici e Valentina Venditti, la coppia romana di 35 e 34 anni morta lunedì scorso nella piena delle Gole del Raganello. Nella tragedia consumata a Civita, in provincia di Cosenza, hanno perso la vita insieme a loro altri otto escursionisti.

I funerali nella Capitale

Le esequie, svolte in un clima di grande commozione, hanno visto la partecipazione di tanti giovani (foto Ansa). Accanto le bare, le corone di fiori, omaggio della famiglia, dei parenti e degli amici, e quelle inviate dal sindaco della Capitale, Virginia Raggi. Il Campidoglio, rappresentato dal vicesindaco Luca Bergamo, non ha fatto mancare la sua vicinanza anche tramite un picchetto di vigili urbani. Una chiesa gremita e uno striscione ha accolto le salme. In un cuore, stretti in un abbraccio eterno, le foto dei due fidanzati: Carlo e la sua passione per la street art (a poca distanza uno dei suoi murales) e Valentina, fotografa specializzata in concerti della scena emergente rap.





Lacrime e commozione per l'addio a Carlo e Valentina

«Siamo segnati dal dolore», rimarcherà ancora il prelato nell’omelia che ha accompagnato i funerali interpretando il sentimento comune dei convenuti. Infine, prima dell’uscita delle bare dalla chiesa, le parole di Manuela, amica di Valentina la quale ha chiesto che vengano accertate responsabilità da parte delle istituzioni per quanto accaduto nelle gole del Raganello. Un lungo applauso, anche all’indirizzo di Jonathan, amico fraterno di Carlo per la testimonianza raccontata in una lettera.

