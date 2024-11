Un violento nubrifagio ha interessato questo pomeriggio la fascia ionica catanzarese. Si contano i danni a Caminia di Stalettì, letteralmente spazzata via dal forte temporale

I temporali estivi si sa, possono essere molto pericolosi. A farne le spese oggi è stata Caminia di Stalettì, località balneare nel catanzarese.

Il forte temporale ha infatti provocato uno smottamento di terreno,e il fango ha travolto circa dieci auto parcheggiate.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catanzaro con cinque squadre. Alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle auto sono stati soccorsi e liberati. Danni alla struttura turistica Blanca Cruz.

Sempre a Caminia l'acqua venuta giù con particolare violenza ha trascinato con sé detriti e sassi che hanno invaso la sede stradale. All'opera, per ripristinare la viabilità, anche delle ruspe. Il nubifragio che ha interessato la costa jonica catanzarese da Catanzaro Lido a Soverato ha provocato pesanti allagamenti e danni anche a Copanello, Montepaone, Squillace Lido e Montauro dove le strutture balneari in questi giorni sono affollate per la presenza di turisti e villeggianti. A Pietragrande l'acqua ha invaso un sottopassaggio ferroviario.