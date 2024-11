VIDEO | Una bomba d’acqua ha colpito in particolare le zone Tonnara e Taureana. Scuole evacuate e situazione costantemente monitorata

Non dà tregua l’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Calabria. Questa notte, nel Cosentino, e in particolare a Corigliano-Rossano il fiume Crati, esondando, ha allagato strade, case e stalle. Necessaria l’evacuazione di circa cinquanta persone. Ma nelle ultime ore desta preoccupazione anche la situazione nella Piana di Gioia Tauro. In particolare a Palmi, zone Tonnara e Taureana, forti temporali stanno causando disagi alla circolazione ed allagamenti. Evacuate le scuole. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco. Situazione costantemente monitorata.

Anche la circolazione ferroviaria risulta momentaneamente sospesa fra le stazioni di Gioia Tauro e Palmi, sulla linea Lamezia Terme-Reggio Calabria, per l'allagamento dei binari causato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la parte tirrenica della Calabria. È in corso la ricognizione della linea con l'ausilio di un carrello. Appena terminata, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) inizieranno le operazioni di rimozione dai binari dei detriti portati dalle precipitazioni. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Gioia Tauro e Villa San Giovanni.