La fase di maltempo intenso è alle porte. Il vortice di bassa pressione che si andrà a collocare tra Sardegna e Sicilia apporterà forte maltempo in particolare lungo il versante Tirrenico Cosentino, Catanzarese e Vibonese, dove saranno possibili temporali di forte intensità e picchi pluviometrici fino ai 100mm.

Precipitazioni intense interesseranno comunque anche il resto della Regione e in particolare le aree interne e Ioniche Cosentine, Crotonesi e Catanzaresi dove anche qui non mancheranno locali temporali. Ad accompagnare ciò sarà un generale calo termico con nevicate abbondanti sui monti della Sila e del Pollino inizialmente a partire dai 1200-1300 metri di quota, per poi crollare localmente fin verso i 600m, mentre resterà alta invece sui monti delle Serre e dell’Aspromonte e intorno ai 1500m.

In merito a queste previsioni il centro funzionale multirischi Arpacal insieme alla protezione civile ha emesso un’allerta arancione per il versante Tirrenico Cosentino, Catanzarese e Vibonese, mentre resterà in vigore l’allerta gialla sul resto della Regione. Il bollettino prevede «possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti».