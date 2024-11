Con i suoi 63 metri è tra i più grandi al mondo. Si tratta del mega yatch di lusso Force Blue acquistato dall'imprenditore Flavio Briatore che fece ridipingere di blu. L’imponente imbarcazione, che è possibile noleggiare al costo di circa 35mila euro al giorno, questa mattina è stata avvistata al largo della costa di Tropea.

Tanti i curiosi che dalle spiagge della Perla del Tirreno si sono affretta fotografare e riprendere lo yacht che svetta a poche centinaia di metri dalla riva.

Chi ci sia a bordo non è dato ancora saperlo ma difficile si tratti del milionario imprenditore proprietario del Billionaire avvistato appena poche ore fa insieme all’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci e al piccolo Nathan Falco prima in Costa Azzurra e poi in Sardegna.