Prima della riunione in Prefettura, l'esponente del governo Meloni parteciperà all'evento conclusivo del Pon Legalità all'Istituto Pertini-Santoni. Poco più di un mese fa era stato a Reggio per il protocollo d'intesa finalizzato a proteggere i lavori del Museo del mare dalle infiltrazioni mafiose

Torna in Calabria il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nello specifico, l'esponente del governo Meloni sarà domani 17 novembre a Crotone per presenziare in Prefettura al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione del Comitato è stata convocata dal prefetto di Crotone Franca Ferraro e si terrà alle ore 14:30. A seguire il ministro incontrerà i giornalisti per un punto stampa.

Ma non si tratta dell'unico appuntamento per Piantedosi a Crotone. In mattinata infatti sarà all’Auditorium dell’Istituto Pertini-Santoni di Crotone, dove si svolgerà l’evento conclusivo del Programma operativo nazionale (Pon) Legalità 2014-2020 dal titolo “Costruiamo Legalità. Risultati, sfide e contributi per il futuro”.

La manifestazione approfondirà il contributo fornito dal Pon Legalità allo sviluppo del sistema economico e sociale di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le regioni che sono state le principali destinatarie degli interventi. In particolare, si parlerà di investimenti per la sicurezza delle aree produttive e ad attrazione culturale, di recupero dei beni confiscati al servizio della legalità e di storie di inclusione sociale. L’evento, moderato da Daria Paoletti, sarà concluso dal ministro dell’Interno.

L'ultima volta di Piantedosi in Calabria poco più di un mese fa, il 9 ottobre, quando a Reggio Calabria aveva partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, in seguito al quale era stato firmato un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del “Museo del Mare”.