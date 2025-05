Il rappresentante del dicastero dell’Istruzione ha incontrato gli studenti a Palmi: «Qui per lanciare la seconda fase di Agenda Sud che prevede investimenti e ristrutturazioni per le scuole e per i suoi giovani»

Un messaggio di legalità, un segno di attenzione dello Stato rivolto alle scuole del Sud, una riflessione con i giovani incentrata sul tema della legalità, della cultura del rispetto verso le donne anche alla luce dei tristi fatti di cronaca di Afragola e Seminara. È quanto ha rappresentato l’incontro di questa mattina, avvenuto a Palmi al teatro Manfroce, tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e gli studenti dell’ IC De Zerbi – Milone, dell’ IC San Francesco, dell’ IIS N. Pizi e dell’ IIS Einaudi Alvaro. Presenti autorità civili e militari, istituzioni, rappresentanti del governo regionale, nazionale e comunale.

«Questa è una terra dalle enormi potenzialità che ha bisogno di uno Stato vicino – ha affermato il ministro -. Siamo qui per lanciare la seconda fase di Agenda Sud, investimenti e ristrutturazioni per le scuole calabresi, per i suoi giovani, per dotarli di attrezzature, nuove attività didattiche per consentire ai ragazzi di realizzare al meglio i propri talenti».

Il ministro si è detto profondamente sconcertato per le vicende di violenze sulle donne accadute ad Afragola e Seminara: «Negli occhi di ogni bambina, donna, che incontrate, dovete rivedere gli occhi di vostra madre e onorarne la figura. Se vedete un'amica soffrire, pensate alla sofferenza che potrebbe provare vostra madre. Quegli occhi simboleggiano gli occhi di tutte le altre ragazze, come le due ragazze di Seminara a cui è stato fatto del male. Appartenete a una terra meravigliosa, che amo profondamente, composta da uomini e donne di grande valore. Siatene fieri, del vostro passato, delle vostre donne. Donne di Seminara, di Palmi, di Calabria, siate orgogliose della vostra libertà, dignità, della vostra forza. Pretendete ogni giorno di avere riconosciuta la vostra grandezza. Non accettate che qualcuno possa calpestare la vostra bellezza. Ribellatevi alle prepotenze e alle violenze. Lo Stato è qui con voi, per voi, non vi abbandonerà, perché voi per tutti noi valete tanto».

Filippo Pietropaolo vicepresidente della giunta regionale Calabria ha ringraziato per l'iniziativa e ha garantito sostegno «alle attività che consentono la crescita della comunità e l'affermazione dei principi di legalità e delle regole. Dialogare direttamente con i ragazzi di temi così delicati è fondamentale».

Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha accolto al meglio il ministro: «Giornata importante per la città, che testimonia la vicinanza dello Stato. Un confronto con i ragazzi fondamentale per far crescere spirito critico, che sarà importante per diventare adulti capaci di formarsi un'opinione, in una società in preda alle fake news».

Il ministro Valditara dopo l’appuntamento di Palmi, ha proseguito il suo viaggio nella provincia reggina, recandosi in visita a San Luca, presso l’Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino.