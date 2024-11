Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia per fermare il tentativo di linciaggio ai danni del responsabile di un negozio di mobili a Catanzaro, preso d'assalto questo pomeriggio da un gruppo di clienti inferociti per la mancata consegna degli acquisti. In molti hanno tentato di portare via i mobili sebbene si sia opposto il responsabile del punto vendita che ha dovuto chiudere l’esercizio su suggerimenti della polizia per evitare disordini. Da quanto appreso, la catena di negozi non navigherebbe in ottime acque sotto il profilo economico.