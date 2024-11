Gerardo Mannello, neo sindaco di Badolato, nel Catanzarese, rinviato a giudizio insieme ad esponenti della cosca Gallace.

Mannello risponderà del reato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose, in concorso con Vincenzo Gallelli, ritenuto elemento di spicco della cosca Gallace, Andrea Santillo, Angelo Domenico Paparo e Gianfranco Pietro Gregorace. Lo ha stabilito il gup del Tribunale di Catanzaro, che ha fissato la prima udienza per il 21 luglio.



Le accuse - Al centro dell'inchiesta presunte richieste estorsive subite da una società modenese che ha realizzato il porto di Badolato. L'azienda sarebbe stata costretta a dare lavori in subappalto a ditte di Gallelli, e le sarebbero state imposte anche le forniture di materiali, a prezzi maggiorati. Inoltre, sarebbe stata costretta anche ad assumere un guardiano, per garantire la sicurezza del cantiere.