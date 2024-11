Il settimanale del vibonese abbandona la versione cartacea per tuffarsi

SALPA oggi nell’“oceano” digitale un nuovo quotidiano on-line che, già nel nome, intende richiamare il forte legame, tangibile e al tempo stesso simbolico, con il territorio d’appartenenza.

Una testata che, come molti ricorderanno, non è affatto all’esordio. Esisteva già nell’edizione cartacea settimanale, distribuita gratuitamente nelle edicole della città. Quella stessa testata da oggi però cambia pelle, non solo perché abbandona il precedente supporto per abbracciare quello digitale, ma anche e soprattutto perché, nel passaggio tra l’inchiostro e i pixel, cambia radicalmente i suoi connotati, divenendo un contenitore di news in tempo reale del (e dal) Vibonese. Con l’intento e l’ambizione di riportare al centro della discussione i fatti, le notizie nella loro essenza, svestite da ogni inflessione retorica, da giudizi e pregiudizi. Ed ha, inoltre, l’aspirazione di proporre un approccio radicalmente diverso dal solito, offrendo il racconto, asciutto ma non sterile, dei mille volti di un territorio complesso come quello della provincia di Vibo Valentia, segnato da molti ritardi e difficoltà ma che possiede, di contro, altrettante risorse e potenzialità.

