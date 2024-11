Una grande gioia per mamma Ludovica e papà Giovanni, ma anche per l'intero reparto di Ginecologia dell'ospedale jonico. Fiocchi azzurri anche a Catanzaro e Reggio Calabria, mentre a Vibo e Cosenza questa notte sono nate due femminucce

Tra i primi nati in Calabria e in Italia per il 2024 c'è anche il piccolo Luigi, che è venuto alla luce proprio alla mezzanotte del primo gennaio 2024 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Corigliano Rossano.

Una grande gioia per mamma Ludovica e papà Giovanni, ma anche per l'intera equipe che lo ha aiutato a venire al mondo e ha voluto immortalare in una foto il piccolo primato. Luigi pesa 2,9 chilogrammi ed è lungo 49 centimetri. Un fiocco azzurro per la Calabria, dunque, che durante la notte di Capodanno ha registrato la nascita di un altro maschietto a Catanzaro. Fiocco azzurro anche a Reggio Calabria: il primo nato è Domenico Petea; ad assistere la mamma Rossella Gullace l'equipe del Grande ospedale metropolitano.

Nel Vibonese la prima nata del 2024 è una femminuccia. Si chiama Rita ed è venuta al mondo con parto naturale all'ospedale Jazzolino, quando mancava pochissimo alle 3. La sua famiglia è di Gerocarne. La piccola è in buona salute e pesa quasi tre chili.

Fiocco rosa questa notte anche all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Nel reparto di Ginecologia, è nata all’1.53 la piccola Maria, di poco più di tre chili.