Il cantante ha regalato un biglietto per il suo concerto di Messina al marito della giovane mamma morta nella tragedia di San Pietro Lametino e che era una sua grandissima fan

È sempre stato il suo cantante preferito, quello che la faceva sognare, di cui sapeva tutti i testi a memoria, di cui non si vergognava di cantare le canzoni a squarciagola. Quella di Stefania Signore per Biagio Antonacci, la giovane mamma morta con i suoi piccoli Cristian e Nicolò, nella tragedia di San Pietro Lametino il 4 ottobre scorso, era una vera e propria passione.

E Biagio Antonacci lo sapeva e ha voluto farle un regalo in occasione del suo compleanno donando al marito Angelo Frijia un biglietto per il suo concerto di Messina. Un’occasione che Angelo ha colto vivendo quei momenti con il cuore con la sua Stefania.

«Vorrei ringraziare Biagio ancora una volta per la bella serata – ha detto a LaC - con me, in mezzo a tante persone, c’era anche Stefania. Grazie Biagio ancora una volta».