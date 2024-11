Sul rapimento e l’uccisione dello statista Dc, Aldo Moro, indaga anche la Procura di Reggio Calabria. È quanto si apprende dagli atti della commissione parlamentare d’inchiesta che sta approfondendo una delle vicende più oscure del secolo scorso. Ora, i legami con la ‘ndrangheta sembrano farsi sempre più concreti

Anche la Procura di Reggio Calabria indaga sul caso Moro. La notizia emerge dagli atti della commissione parlamentare d’inchiesta sul sequestro e l’uccisione dello statista Dc, presieduta da Giuseppe Fioroni.

Tutto ruota attorno ad alcune armi e bossoli ritrovati in via Fani e in via Caetani. Le perizie portano sino a Reggio Calabria ed alla ‘ndrangheta.

Non è un mistero che la criminalità organizzata calabrese fosse in contatto con organizzazioni terroristiche e che vendesse armi a chiunque, in quel periodo storico.

Ma c’è di più. Il generale dei carabinieri in pensione, Antonio Federico Cornacchia, chiamato a deporre davanti alla commissione rivela: «La ‘ndrangheta cercava Aldo Moro, così come Cosa nostra». Ma qualcosa, ad un certo punto si bloccò. E per Moro fu la fine.

Adesso, sia a Roma che a Reggio Calabria s'indaga. E non è escluso che possano esserci novità devastanti.

Consolato Minniti