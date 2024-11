Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro di beni a carico dell' ex direttore generale della Regione in carica con la giunta Scopelliti

E' stato annullato dal Tribunale del riesame di Catanzaro il sequestro di beni per 850mila euro disposto dalla Procura della Repubblica a carico dell'ex direttore generale della Regione, Franco Zoccali, in carica con la giunta Scopelliti. Per il riesame c'è 'insussistenza del fatto reato'. L'inchiesta era nata dopo la nomina di Zoccali a direttore generale. Secondo l'accusa la sua nomima era illegittima in quanto non avrebbe avuto i requisiti necessari per ricoprire quella carica. I giudici hanno così accolto la richiesta del difensore di Zoccali, l'avvocato Francesco Gambardella.