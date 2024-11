'Solo una strumentalizzazione politica del Movimento 5 Stelle’. lo ha affermato il sindaco di Cutro, Salvatore Migale, in difesa di Delrio che nel 2009 ha partecipato ad una processione religiosa a Cutro mentre era candidato a sindaco di Reggio Emilia

“Vogliamo condannare la strumentalizzazione nei confronti del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. Pur di creare difficoltà all’uomo politico c’è stato chi non ha esitato a intravedere la sua responsabilità in una partecipazione ad una processione che si svolge ogni sette anni in una città gemellata con il Comune di Reggio Emilia”. Lo ha affermato, in una nota, il sindaco di Cutro Salvatore Migale in seguito alle dichiarazioni del Movimento Cinque Stelle che aveva chiesto le dimissioni di Delrio per aver partecipato alla processione del Santissimo Crocifisso a Cutro, in piena campagna elettorale per diventare Sindaco di Regggio Emilia.



“Il settennale della Festa del Crocifisso e la partecipazione del sindaco Delrio ad una festa religiosa e di popolo – afferma Migale – non c’entrano niente con la ‘ndrangheta. Cutro è meta di sindaci provenienti da ogni parte in occasione di questo evento molto importante per la nostra comunità. La statua lignea del Crocifisso è stata catalogata dal Ministero dei Beni Culturali come monumento nazionale”.

Leggi anche:

Quando Delrio faceva la campagna elettorale in Calabria