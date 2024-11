In una nota del sodalizio si stigmatizza il comportamento del primo cittadino «che ha dato il cattivo esempio». Sanzionati anche altri clienti, chiuso per 5 giorni l'esercizio commerciale

Il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, è stato multato perché sorpreso dalle forze dell’ordine a bere in bicchieri di vetro e mangiare stuzzichini con altri clienti seduto al tavolino di un bar.

I fatti si sarebbero verificati giovedì scorso e a renderlo noto è stato il comitato Frascineto libera dal Covid che, in una nota, afferma: «I sindaci, proprio per la loro delicata funzione, sono chiamati a dare il buon esempio, soprattutto adesso che il momento lo richiede con severità. È rischioso, di questi tempi, far passare l’idea che a un’autorità, quale un sindaco, sia dato tenere condotte severamente vietate a tutti gli altri. Inoltre, il rischio maggiore è quello che molti cittadini possano prendere a modello una tale “personalità” e simularne le condotte».

Oltre alle sanzioni comminate al sindaco e agli altri clienti del bar, le forze dell’ordine hanno decretato anche l’immediata sospensione dell’attività per 5 giorni.