Audito in Commissione Antimafia il primo cittadino Licursi ha dichiarato: ‘Ci troviamo difronte ad una situazione paradossale’

"A Scalea non paga le tasse il 50 per cento delle persone e queste persone devono essere individuate. Ci sono zone che non sono addirittura accatastate, censite. Ci troviamo difronte ad una situazione paradossale, abbiamo avuto per anni società che non ci hanno lasciato neanche un'anagrafica dei cittadini di Scalea". Esordisce così il sindaco di Scalea (Cosenza), Gennaro Licursi, audito in Commissione Antimafia: "La situazione è un po' triste - ha aggiunto - il debito nel 2015 è di circa 15 milioni di euro. Erano molto di più, si è arrivati a questa cifra grazie al lavoro della commissione. Su 9 vigili urbani, 6 hanno la 104 per motivi familiari".